Rio - O diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel marcou presença no programa "Seleção SporTV" e falou sobre o atual momento do clube carioca. Ele admitiu que tem sido frustrante para o Rubro-Negro os atuais resultados na temporada.

"Todos sabem que a performance é abaixo do que a gente esperava, para o que foi feito de investimento, para a capacidade do treinador, para a estrutura. A gente tem essa consciência. É um elenco de jogadores de seleção do goleiro ao centroavante. É muito frustrante ter o resultado até o momento, abaixo do que a gente espera", afirmou.

O Flamengo está na quarta colocação e tem mais dez jogos para mudar o panorama e buscar o título brasileiro. Apesar da distância de sete pontos para o líder São Paulo, o dirigente acredita que a recuperação é possível.



"Temos plena confiança, e o treinador está respaldado para fazer o que entende que seja necessário junto com o grupo. O que a gente vê no dia a dia nos dá muita confiança de que vamos brigar pelo título", disse.