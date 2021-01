Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/01/2021 10:30 | Atualizado 16/01/2021 10:30

Rio - O Flamengo tem vivido uma fase conturbada e os bastidores Rubro-Negro estão agitados. Nesta sexta-feira, Gabigol concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu para responder questões acerca do momento que o clube vive. Falou sobre sua irritação em ficar no banco e sobre as 'panelas', que foram tão comentadas ao longo da semana, no elenco.

Mas para alguns, as respostas não foram tão esclarecedoras. É o caso do jornalista Celso Unzelte, do grupo Disney. Para ele, a entrevista foi desastrosa e as atitudes do atacante, que ele acredita não ser o mais indicado para conceder entrevistas, não vem sendo "aceitáveis".

"Do ponto de vista do conteúdo não foi uma entrevista ruim, ele falou o que pensa e o que acha, mas do ponto de vista da forma foi um desastre. Irônico, agressivo e raivoso. Assim como ele acha que a imprensa quer ibope, mas a imprensa pode achar que ele só é quem é por causa da imprensa (…) Essa coisa ‘marrenta’ dele é o que pega, e a linguagem corporal dele também não agrada. Às vezes o corpo fala muito mais que a boca. Enfim, fica uma coisa mimada, e mesmo essa história do ‘falta vencer’ é muito simplista", criticou.

"Não falta só vencer, tem relações humanas envolvidas, não dá para negar isso. Então antes vencia está bom, hoje perdia é ruim, a pergunta deveria ser: por que perde?. Os ‘porques’ existem, tem diferenças entre trabalhos de um Abel e um Jesus, um centroavante como ele e outro de menor categoria. O cara ser pago para vir falar o óbvio, que ninguém quer ser banco, que precisa ganhar para parar o barulho, todo mundo já sabe, pode elaborar mais. Ou, como vocês mesmos apontaram, ele simplesmente não é a pessoa ideal para entrevistas", completou.

O Flamengo volta a campo nesta segunda-feira, às 20 horas, contra o Goiás, no Maracanã. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão. No momento, o Flamengo está na 5ª colocação, com 49 pontos, sete pontos atrás do líder São Paulo.