Diego Alves Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 15:16 | Atualizado 16/01/2021 15:42

Rio - O goleiro Diego Alves continua sem ter a sua escalação contra o Goiás, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Serrinha, confirmada. O jogador participou de uma atividade separada do elenco do Flamengo neste sábado, no Ninho do Urubu. Em caso de novo desfalque, César deve ser mantido no gol rubro-negro.

Neste sábado, Diego Alves fez fisioterapia e depois foi para campo em um trabalho acompanhado por fisioterapeutas. Ao contrário dos dois últimos dias, o experiente jogador do Flamengo não fez trabalho com os preparadores de goleiros.

Publicidade

Com lesão na coxa direita, o goleiro não jogou ainda na temporada. Na partida contra o Fluminense foi substituído por Hugo Souza e contra o Ceará por César. O jogador, de 28 anos, deverá ter mais uma oportunidade, caso Diego Alves não tenha condições de entrar em campo.

Publicidade

O Flamengo terá o desfalque de Gerson, suspenso, no duelo. Ceni deverá escalar a seguinte equipe: César; Isla, Rodrigo Caio, Natan (Gustavo Henrique) e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Gabigol).