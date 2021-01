Por O Dia

Publicado 17/01/2021 19:20

Rio - O jornalista Mauro Cezar Pereira voltou a criticar o atacante Gabigol, do Flamengo, por conta da sua postura ao ser barrado do time titular por Rogério Ceni. Em participação no podcast "Posse de Bola", do portal "UOL", o ex-comentarista da ESPN Brasil afirmou que o treinador rubro-negro não tem força necessária para disciplinar o artilheiro por conta da história que o o atacante tem no clube.

"Quem vai chamar o cara na chincha? 'Bonitão, vem cá, você tem um salário europeu aqui, o Flamengo fez um grande investimento em você, qual é? Outro dia você saiu todo de beicinho porque o Dome te botou no banco, e estava voltando de lesão, entrou, fez o gol e ficou com beicinho. Agora, ficou no banco e tem esse tipo de comportamento. Qual é a sua? O que significa isso?'. Quem tem que fazer isso não é o Rogério, o Rogério não tem tamanho para isso no Flamengo", afirmou.

Na opinião do jornalista, algum dirigente do clube carioca precisa tomar uma decisão mais dura com o jogador do Flamengo. "Um dirigente tem que fazer. Se gostam de levantar a taça e entrar em campo, dar cambalhota, comemorar, então tome providência, essa bola está com eles", concluiu.

Gabigol ficou no banco de reservas do Flamengo na derrota contra o Ceará. Perguntado sobre a sua postura durante o período como suplente, o jogador negou ter problemas com Ceni, mas admitiu ter ficado chateado por estar como reserva.