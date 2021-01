Alexandre Vidal / Flamengo Gabigol

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 13:34

Rio - A postura de Gabigol no banco de reservas contra o Ceará foi bastante criticada pela imprensa. O atleta ficou sem chuteira e sem camisa de jogo e também fez gestos de discordância do treinador Rogério Ceni. Na opinião do jornalista Mauro Cezar Pereira, o atacante do Flamengo tem utilizado um craque brasileiro como espelho da pior maneira possível.

"Está na hora de parar com isso. Se ele está usando o Neymar como referência para esse tipo de comportamento, o Neymar nos seus piores momentos, está errado, procure outra referência. Porque o Neymar também já teve esses momentos assim no passado, agora menos, agora está de boa, está tranquilo. Então, conversa com o amigo dele, vê o que o Neymar aprendeu, deve ter aprendido alguma coisa", afirmou em participação no podcast "Posse de Bola", do portal "UOL".



O jornalista continuou fazendo muitas críticas a postura que Gabigol tem. Na opinião dele, o atacante não se comporta como um jogador que está na história do Flamengo.

"O comportamento do Gabigol é um comportamento imaturo, incompatível com um jogador do tamanho dele e pouco inteligente. Um cara que está na história do clube, que fez gols importantíssimos, não só os da final contra o River Plate, mas toda a jornada dele em 2019, colocando em risco a idolatria que a torcida tem com ele, a história bonita que ele construiu, por quê? Por conta de uma vaidade boba, por conta de um comportamento infantil", detonou.