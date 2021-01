Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 15:52

Rio - O jornalista Juca Kfouri acredita que o Campeonato Brasileiro irá parar nas mãos do Flamengo. Com o líder São Paulo oscilando, o ex-comentarista da ESPN projeta o Rubro-Negro iniciando uma arrancada nesta segunda-feira contra o Goiás.

"É praticamente impossível apontar um favorito na reta final para ser campeão, mas eu vou voltar ao meu velho candidato desde o início, eu tenho para mim que o Flamengo hoje à noite na Serrinha começa a sua trajetória para ser campeão. Porque é quem tem o melhor time, é quem está mais descansado em relação, por exemplo, a Palmeiras e Grêmio, que são dois times também que ainda podem beliscar", afirmou em participação no podcast "Posse de Bola", do portal "UOL".



Na opinião de Juca, o São Paulo perdeu a oportunidade de ser campeão, mesmo que continue como líder. Sobre o segundo colocado, o Internacional, o jornalista tem dúvidas.



"Eu não acredito mais no São Paulo, infelizmente, não acredito depois do que o São Paulo fez ontem, principalmente no primeiro tempo e a insistência com o Daniel Alves, que realmente parece estar dando os seus últimos suspiros, o canto do cisne. Não vejo no futebol do Inter competência para ser campeão brasileiro, apesar de ontem ter sofrido, ter feito dois gols de cara, está com espírito de campeão", disse.