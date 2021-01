Willian Arão espera nova oportunidade na seleção Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 18/01/2021 13:50

Rio - O Flamengo terá novidades em sua escalação para a partida contra o Goiás, nesta segunda-feira, às 20h, em Goiânia. A tendência é que o técnico Rogério Ceni repita a formação que utilizou nos treinamentos ao longo da semana e atue com Willian Arão improvisado na zaga. No meio, João Gomes e Diego devem ganhar uma chance.

Já César, que foi uma das surpresas na equipe que iniciou a partida na derrota por 2 a 0 para o Ceará, no Maracanã, será mantido no gol. Hugo Souza, que há alguns meses havia ganho a condição de reserva imediado de Diego Alves, será novamente opção no banco.

Confira a provável escalação do Flamengo: César, Isla, Arão (zagueiro), Rodrigo Caio e Filipe Luís; João Gomes, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.