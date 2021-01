11/03/2020 - Libertadores da America - FLAMENGO x BARCELONA SC ( EQU ) - Fase de grupos, Grupo A, Rodada 2 de 6. Estadio Maracana, Rio de Janeiro, RJ. Gustavo Henrique comemora o gol. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 18:59 | Atualizado 18/01/2021 19:04

Rio - O técnico Rogério Ceni fez mudanças de última hora na equipe do Flamengo para enfrentar o Goiás, nesta segunda-feira, às 20h, em Goiânia. Após treinar ao longo da semana com Willian Arão na zaga, o treinador voltou atrás na preleção e decidiu escalar Gustavo Henrique ao lado de Rodrigo Caio.

Com isso, Arão volta para o meio-campo e o jovem João Gomes, que começaria a partida, fica como opção no banco. No gol, Hugo voltou a iniciar uma partida após ficar como opção em relação a César no jogo contra o Ceará.

