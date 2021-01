Arrascaeta e Gabigol comemoram o segundo gol do Flamengo na vitória sobre o Goiás Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 22:14 | Atualizado 18/01/2021 22:15

Hugo: Praticamente não foi exigido na partida, mas quando foi, correspondeu. Precisa retomar a confiança nas saídas de bola. NOTA: 6

Isla: Os momentos de mais perigo do Goiás foram pelo seu lado. NOTA: 6

Publicidade

Rodrigo Caio: Seguro na zaga e mais uma vez, participativo no ataque. Boa partida. NOTA: 7,5

Gustavo Henrique: Voltou a jogar bem, fez partida segura, muito concetrado. Cobriu muito bem o lado esquerdo. NOTA: 7

Publicidade

Filipe Luis: Partida padrão, apoiu bem no ataque e não sofreu na defesa. NOTA: 6,5

Renê: "Roubou" a bola que originou o gol de Pedro. NOTA: 5

Publicidade

Willian Arão: Jogou na sua posição os 90 minutos e foi muito bem, seguro. NOTA: 7

Diego: Muito participativo, criou boas chances e deu assistência para o gol de Arrascaeta. Intenso e comandando o meio de campo, foi um dos melhores da partida. NOTA: 8

Publicidade

Éverton Ribeiro: Mais uma partida sem brilho do camisa 7. Apesar de ter sido atrapalhado pelo gramado algumas vezes, não conseguiu completar nada do que tentou. NOTA: 5,5

Vitinho: Entrou muito mal, partida totalmente abaixo do esperado. NOTA: 5

Publicidade

Arrascaeta: Contou com um desvio na finalização para marcar o primeiro do Flamengo. Bastante acionado pelo meio, fez ótima partida. NOTA: 7,5

João Gomes: Não teve oportunidade de mostrar futebol. SEM NOTA

Publicidade

Gabigol: Marcou dois gols, corretamente anulados, no primeiro tempo. No segundo tempo, conseguiu deixar o dele. Fez boa partida. NOTA: 8

Michael: Entrou com bastante vontade de mostrar serviço, mas não conseguiu corresponder. NOTA: 6,5

Publicidade

Bruno Henrique: Fez grande jogada para servir a Gabigol. NOTA: 7,5

Pedro: Quase não tinha tocado na bola até o momento do gol, quando precisou, correspondeu e deixou sua marca. NOTA: 7,5

Publicidade

Rogério Ceni: Não fez grandes mudanças no time, não inventou nas substituições e foi coroado com uma boa atuação do time e uma goleada para dar fôlego na briga pelo título. NOTA: 8