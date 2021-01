Gabigol e Bruno Henrique festejam o segundo gol do Flamengo na vitória sobre o Goiás Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 10:40

Rio - A vitória sobre o Goiás interrompeu um jejum de três jogos do Flamengo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Além disso, o resultado fez com que as chances de título do clube carioca aumentassem. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, disponibilizados no site "Infobola", o Rubro-Negro pulou de 5% para 9% de chances de levantar a taça.

Líder da competição, o São Paulo segue como o maior favorito. O Tricolor tem 39% de chances. Em seguida vem o Internacional com 26%. Depois em terceiro, o Atlético-MG aparece com 16%. Estes clubes têm mais chances que o Flamengo.



Posteriormente, o Palmeiras com 6% e o Grêmio com 4% encerram os clubes que ainda alimentam esperanças matemáticas de conquistarem o título do Campeonato Brasileiro.