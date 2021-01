Galvão Bueno Tv Globo/Divulgação

Rio - Flamengo e Palmeiras entraram em campo nesta segunda-feira e venceram suas partidas contra Goiás e Corinthians respectivamente. Com os resultados, as equipes se aproximaram do São Paulo, que lidera o Brasileirão. Após os resultados da segunda, o narrador Galvão Bueno projetou o confronto entre os dois que acontece na próxima quinta-feira.

"O jogo de quinta, o Palmeiras e Flamengo, é jogo de sair lasca. Quem ganhar cola na ponta. Esse jogo de quinta é danado", afirmou o narrador durante o programa "Bem, Amigos!", do SporTV.



O Flamengo tem 52 pontos, enquanto o Palmeiras tem 51. O São Paulo lidera com 57 pontos, mas tem um jogo a mais que as duas equipes. O duelo entre os dois clubes acontecerá no Mané Garrincha, às 19 horas.