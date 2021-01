Gerson em ação contra o Bahia, Ramírez. Alexandre Vidal/Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 14:32

Rio - O técnico Mano Menezes foi intimado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para depor no inquérito que apura a acusação de Gerson a Ramirez por injúria racial. Mano comandava o Bahia no episódio ocorrido no Maracanã.

Além do treinador, os árbitros, auxiliares e delegados da partida também foram intimados para depor. Eles serão ouvidos presencialmente como testemunhas no dia 25 de janeiro, às 11h, na sede do STJD, no Rio de Janeiro.



Os jogadores Gerson, Ramirez, Natan e Bruno Henrique também foram intimados para depor. Eles comparecerão ao ao STJD no dia 3 de fevereiro. Sendo que os jogadores do Flamengo irão às 10h30, e Ramirez, às 14h30.

A entidade deu até o dia 22 de janeiro, para que Gerson e Ramirez apresentem provas relativas ao inquérito, como imagens de vídeo e áudios, prova testemunhal e, no máximo, três testemunhas.