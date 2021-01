Thiago Maia Reprodução

Por O Dia

21/01/2021

Rio - O volante Thiago Maia segue com a sua recuperação, após realizar uma operação no joelho. Pelas redes sociais, o jogador, de 23 anos, postou vídeos sobre o seu trabalho de fisioterapia. Neles, o atleta aparece com uma maior mobilidade. Além disso, é possível ver o jogador flexionando o joelho.

Enquanto o elenco do Flamengo está em Brasília e se prepara para pegar o Palmeiras nesta quinta-feira, o volante Thiago Maia segue firme, no Rio de Janeiro, na recuperação da cirurgia no joelho esquerdo. O volante divulgou vídeo dos trabalhos feitos nesta quarta-feira no Ninho. pic.twitter.com/gdSyKG2YeS — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 21, 2021

A recuperação de Thiago Maia vem recebendo muitos elogios por conta da velocidade em que está sendo feita. Ela é considerada acima da média pelo departamento responsável do Flamengo.

A previsão conservadora inicial era de que Thiago Maia ficasse até oito meses sem jogar futebol. Porém, com o seu tratamento evoluindo desta forma, o seu retorno pode acabar sendo menos demorado. O jogador, de 23 anos, teve reconstruído o ligamento cruzado anterior e também o canto posterolateral.

Thiago Maia se lesionou no empate com o Atlético-GO, dia 14 de novembro. Ele teve o seu empréstimo com o Flamengo estendido até o fim do ano. O volante chegou ao Flamengo no começo de 2020 e pertence ao Lille.