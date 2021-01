Flamengo X Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 21-01-2021. Foto: Alexandre Vidal/Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 21:03

Rio - Em jogo disputado, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Estádio Mané Garrincha, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Rubro-Negro subiu para terceira posição do campeonato, com 55 pontos conquistados, quatro a menos que o líder Internacional. Vale ressaltar que o Flamengo tem uma partida a menos em relação ao Colorado.

HUGO SOUZA - Pouco acionado, o goleiro esteve seguro nas chances criadas pelo Palmeiras. NOTA 6,5.

ISLA - Seguro na defesa e nas subidas ao ataque, o chileno fez boa partida. NOTA 6,0.

RODRIGO CAIO - O zagueiro estava bem na partida, mas se machucou aos 30 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído. NOTA 6,0.

WILLIAN ARÃO - Seguro na defesa e na saída de bola. NOTA 6,5.

FILIPE LUÍS - Firme na defesa, o lateral fez boa partida e não deu espaços para Marcos Rocha e Gabriel Menino. NOTA 6,0.

DIEGO RIBAS - Fechou os espaços, mas foi pouco efetivo no setor ofensivo. NOTA 6,0.

GERSON - Partida abaixo da média do camisa 8. NOTA 5,5.

EVERTON RIBEIRO - Ainda longe do que pode render, o camisa 7 foi importante na vitória rubro-negra. NOTA 5,5.

ARRASCAETA - Apesar do dia pouco inspirado, o uruguaio criou jogadas e foi importante no gol da vitória. NOTA 6,5.

BRUNO HENRIQUE - Arriscou alguns chutes de fora da área, mas a grande maioria sem sucesso. NOTA 6,0.

GABIGOL - Apesar da boa movimentação no setor ofensivo, o atacante desperdiçou chances para selar a vitória. NOTA 6,5.

GUSTAVO HENRIQUE - Assim como contra o Goiás, esteve bem concentrado e deu conta do recado. 6,5.

JOÃO GOMES - Entrou ligado na partida e ajudou a fechar os espaços no meio de campo. NOTA 6,0.

PEPÊ - Entrou ligado e marcou belo gol para selar a vitória sobre o Palmeiras. NOTA 7,0.

VITINHO - SEM NOTA.

PEDRO - Entrou no final do jogo e conseguiu dar uma assistência para Pepê marcar o gol que definiu a partida. NOTA 6,5.

ROGÉRIO CENI - Foi bem nas substituições e atingiu o segundo jogo sem ser vazado. NOTA 7,0.