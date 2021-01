Mauro Cezar Pereira Reprodução

Publicado 22/01/2021 15:00

Rio - O treinador do Flamengo Rogério Ceni recebeu elogios do jornalista Mauro Cezar Pereira, após a vitória sobre o Palmeiras. Na opinião do ex-comentarista da ESPN Brasil, o técnico foi ousado e acabou premiado com o resultado positivo no Mané Garrincha.

"Ele teve uma cartada forte, rara para o futebol brasileiro que é a de escalar um volante como zagueiro para possibilitar uma melhor saída de bola, mas deu certo. Arão teve uma atuação segura e o Flamengo venceu um jogo importantíssimo", disse o jornalista.

Mauro Cezar elogiou a postura do Flamengo na partida e ressaltou que além do Internacional, o Rubro-Negro, que tem um jogo por fazer, um confronto direto e quatro pontos a menos que o líder, só dependende de si para ser campeão brasileiro.



"Individualmente, os jogadores do Flamengo já tiveram atuações bem superiores, mas foi uma estratégia muito boa e a vitória recoloca o Flamengo com totais chances de título", disse.