Rodrigo Caio foi substituído em Flamengo x Palmeiras Reprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 22/01/2021 12:24

Rio - Com dores no adutor da coxa direita, Rodrigo Caio deve realizar exames nesta sexta para saber se há lesão no local. O jogador preocupa e pode desfalcar o Flamengo contra o Athletico-PR, neste domingo. O defensor foi substituído na vitória do clube carioca sobre o Palmeiras, na última quinta-feira, após sentir incômodo muscular.

Publicidade

Aos 33 minutos, Rodrigo Caio sentiu a coxa e precisou deixar o campo para a entrada de Gustavo Henrique. O jogador saiu quando a partida ainda estava empatada. O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0 no Mané Garrincha.



Neste domingo, a equipe carioca encara o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 16 horas. Com quatro pontos a menos que o líder Internacional, o Flamengo precisa vencer para seguir vivo na luta pelo título do Brasileirão.