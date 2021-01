Flamengo venceu o Palmeiras Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 17:30

Rio - Ex-jogador do Flamengo e atual comentarista da ESPN, Zinho, opinou sobre a vitória do Rubro-Negro contra o Palmeiras. Na opinião dele, o resultado recolocou de vez o clube carioca na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

"Achei que esse time não teria mais fôlego para voltar a disputar o título. O problema é que os times que estão na frente deixam a desejar. Eles oscilam demais e estão capengando. É um campeonato muito competitivo e disputado pela incompetência. O Flamengo pode dizer que os outros tiveram chances e agora é a vez do Flamengo. O Flamengo quando chega, quando embala, é difícil parar. Com essa entrega e disposição, o Flamengo se torna novamente o favorito", afirmou.

Na opinião dele, o Flamengo ainda pode ter atuações melhores do que a da última quinta-feira, porém, a postura da equipe rubro-negra na partida já foi diferente.



"Não achei um jogo maravilhoso, mas foi um bom jogo e acho que o Palmeiras sentiu o desgaste físico. O Flamengo foi um time que teve mais atitude. Correram, brigaram e competiram mais. Jogou com a vontade de ser campeão de novo. Se repetir a atitude que teve no primeiro tempo, se torna mais favorito mesmo não sendo o líder nesse momento", finalizou.