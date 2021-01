Rodrigo Caio sentiu um desconforto na coxa direita e foi substituído ainda no primeiro tempo contra o Palmeiras Reprodução

Publicado 22/01/2021 15:58 | Atualizado 22/01/2021 15:59

Brasília - Na cola dos líderes do Campeonato Brasileiro, o Flamengo terá dois desfalques de peso contra o Athletico-PR, domingo, às 16h, na Arena da Baixada. Com uma lesão no músculo adutor da coxa direita, Rodrigo Caio foi vetado pelo departamento médico. Diego Alves, que sofreu uma lesão parecida, segue em "em processo gradual de recuperação", de acordo com o comunicado divulgado pelo clube.

Na convincente atuação na vitória sobre o Palmeiras, concorrente direto na aberta corrida pelo título, Willian Arão foi aprovado como zagueiro, função testada pelo técnico Rogério Ceni ao longo da última semana. A dupla com Rodrigo Caio durou 33 minutos. Machucado, o zagueiro deu lugar a Gustavo Henrique, que teve um bom desempenho no Mané Garrincha. É provável que a dupla seja mantida em Curitiba.

No gol, Hugo Souza seve seguir como o substituto de Diego Alves. A expectativa era de que o camisa 1 voltasse contra o Goiás, na segunda-feira. Após uma reavaliação, os departamentos médico e de preparação física decidiram não acelerar a recuperação da lesão na coxa direita.

"Como em todos os tratamentos, o clube trabalha para que o atleta retorne apenas quando estiver 100%", diz o comunicado do clube.



O lateral-esquerdo Ramon será a novidade na lista de relacionados. Com a suspensão de Renê, reserva imediato de Filipe Luís, o treinador convocou a promessa do sub-20.