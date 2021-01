Por Lance

Publicado 23/01/2021 11:50

Rio - O Flamengo recebeu uma injeção de ânimo ao derrotar o Palmeiras na última quinta-feira, quando subiu para a terceira colocação e ficou a quatro pontos do Internacional, tendo ainda um jogo a menos e um confronto direto com o líder. Ou seja, só depende de si para ser octacampeão. E a nova tentativa de seguir a arrancada se dará neste domingo, contra o Athletico-PR, com ataque inédito.

Isso porque, Rogério Ceni não poderá contar com Bruno Henrique, suspenso, pela primeira vez desde que assumiu o cargo de técnico do clube. Até aqui, o atacante foi titular em todos os 14 jogos sob o comando do treinador.

Agora, Ceni terá que montar uma formação ofensiva sem BH27, mas ainda há dúvidas. Depois da vitória sobre o Palmeiras, por exemplo, o comandante não quis cravar a titularidade de Pedro ao lado de Gabigol no domingo:"É muito cedo para falar algo pós-jogo. Quando o Bruno Henrique tomou o terceiro amarelo, quis deixar ele até o fim do jogo. Depois, coloquei os jovens, mais descansados. Usei tudo do Bruno para depois darmos uma trabalhada. Não vejo nesse momento Pedro e Gabriel juntos. Nem o Pedro nem o Gabriel têm essa característica de lado como o Bruno. É uma função importante. Ainda não pensei firme no Athletico, começo a partir de amanhã (sexta-feira)."Além de Pedro, Ceni tem Vitinho e Michael como as opções mais viáveis para a vaga de Bruno Henrique, que tem atuado aberto no flanco esquerdo.E não é só Bruno Henrique que desfalcará o Flamengo neste fim de semana. O time também não poderá contar com Renê (suspenso), Diego Alves, Rodrigo Caio e Thiago Maia, lesionados - totalizando cinco baixas para Rogério Ceni.O Flamengo poderá ficar a um ponto da liderança neste fim de semana. Agora com 55 pontos, na terceira colocação e a quatro do Internacional, o líder, o clube carioca enfrenta o Athletico às 16h deste domingo, na Arena da Baixada, no terceiro de cinco jogos consecutivos fora do Rio.Sábado (23/1) - Treino no CT do Brasiliense e viagem para CuritibaDomingo (24/1) - Jogo contra o Athletico-PR (Arena da Baixada) e viagem para o Rio