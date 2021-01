PR - COPA DO BRASIL 2020, ATHLETICO X FLAMENGO - ESPORTES - COPA DO BRASIL 2020, ATHLETICO X FLAMENGO - Pedro jogador do Flamengo lamenta chance perdida durante partida contra o Athletico-PR no estádio Arena da Baixada pelo campeonato Copa do Brasil 2020. 28/10/2020 - Foto: ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Country ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 23/01/2021 14:30

Rio - Hoje é uma data especial para o atacante Pedro. Neste sábado, o atacante completa 365 dias de seu anúncio como reforço do Flamengo. Em um ano, marcou 22 gols, conquistou a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca. e está de olho no quarto título ainda nesta temporada.

"Estar aqui é a realização de um sonho. Procuro aproveitar cada minuto, cada segundo em que tenho o prazer e o privilégio de defender o manto. Sou muito feliz com tudo que construí nesse um ano de clube e espero, muito em breve, ter a possibilidade de conquistar mais títulos. Quero deixar meu nome na história", disse o atacante ao ge.



Nesta primeira temporada no Flamengo, Pedro entrou em campo em 46 jogos, 25 deles como titular, e marcou 22 gols. Ao todo, são 2.332 minutos jogados, o que representa um gol a cada 106 minutos para o artilheiro da temporada. No Campeonato Brasileiro, são 15 jogos como titular e 12 gols marcados.