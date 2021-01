Flamengo joga neste domingo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 09:30 | Atualizado 24/01/2021 10:06

Rio - Sem entrar em campo, o Flamengo foi extremamente beneficiado pelos jogos de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Com os tropeços do Atlético-MG e do São Paulo, o Rubro-Negro viu suas chances de título do Brasileiro pularem de 14% para 16% de acordo com o site "Infobola".

De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, a equipe carioca é a segunda com mais possibilidades de título. Em primeiro vem o líder Internacional que tem 57% de chances de conquistar o seu quarto título do Brasileiro.



O Atlético-MG, que antes da rodada tinha os mesmos 14% de chances do Flamengo, perdeu para o Vasco e agora tem 9% de possibilidades. O São Paulo aparece com 12%. Grêmio e Palmeiras completam as equipes que ainda alimentam possibilidades de títulos com 3%.