Por O Dia

Publicado 24/01/2021 11:50

Rio - Apesar da sequência positiva no Brasileirão, o Flamengo precisa melhorar em alguns setores do campo. Para o jornalista Mauro Cezar Pereira, a equipe comandada por Rogério Ceni precisa melhores no setor ofensivo. Em participação no podcast ‘Posse de Bola’, do Uol Esporte, o jornalista ressaltou que o Rubro-Negro o time que mais cria chances de gol e a necessidade em melhorar o aproveitamento.

"Se você usar como referência o comportamento do time nesse jogo, falta um item, que é melhorar o aproveitamento ofensivo, o Flamengo é disparado o time que mais cria situações de gol no campeonato e é disparado o time que mais as desperdiça, tem um aproveitamento muito ruim, então tem que melhorar isso. Na quinta-feira mesmo o Gabigol perdeu chances muito boas, embora tenha participado da jogada do primeiro gol", disse, antes de completar:

"Eu acho que esse é o ponto que falta corrigir, que é justamente melhorar o desempenho ofensivo, usando como referência esse jogo. Foi a primeira vez que o Flamengo ficou dois jogos no campeonato sem sofrer gols, contra o Goiás e contra o Palmeiras não foi vazado. Já é uma evolução, mas é uma amostra muito pequena, é preciso que nessa sequência de jogos o time apresente isso, e essa sequência pode ser muito esclarecedora para o bem e para o mal", finalizou.