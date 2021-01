Gustavo Henrique e Vitinho são os substitutos de Rodrigo Caio, machucado, e Bruno Henrique, suspenso Divulgação/Flamengo

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 15:29

Curitiba - O Flamengo está escalado para encarar o Athletico-PR, neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada. Na ausência de Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Rogério Ceni escolheu Vitinho como substituto e frustrou o torcedor que anseia em ver Pedro ao lado de Gabigol no comando de ataque. Com 22 gols em 46 jogos, Pedro fica no banco como opção.

Na perseguição aos líderes do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro não contará com Rodrigo Caio, machucuado. O zagueiro sentiu um incômodo na coxa direita ainda no primeiro confronto com o Palmeiras, quinta-feira, em Brasília. Gustavo Henrique será o titular ao lado de Willian Arão, efetivado no setor.

Confira a escalação completa do Flamengo: Hugo Souza, Hugo, Gustavo Henrique, Willian Arão e Filipe Luis; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Vitinho e Gabigol.