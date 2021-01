O zagueiro Gustavo Henrique foi um dos poucos a se salvar em Curitiba Reprodução/Twitter

Por MH

Publicado 24/01/2021 18:38

Hugo Souza - Fez quatro boas defesas no primeiro tempo. Sem culpa nos gols. Nota 6,5

Isla - Atuação muito ruim. Nota 3

Willian Arão - Alterna momentos de insegurança com firmeza. Nota 5,5

Gustavo Henrique - Fez um gol e foi importante em alguns lances. O melhor da defesa. Nota 7

Filipe Luís - Não comprometeu. Regular como sempre. Nota 6

Gerson - Decepcionante. Nota 4,5

Diego - Correu e distribuiu bem, mas muito pouco para quem tem qualidade. Nota 5

Everton Ribeiro - Nem de longe se mostrou o jogador de outros tempos. Nota 4

Arrascaeta - Burocrático. Apenas isso. Nota 5

Vitinho - Jogou? Peça nula no ataque. Nota 3,5

Gabriel - Outro que pouco fez no jogo. Nota 4,5

Pedro - Deu um pouco mais de vida ao ataque. Nota 5,5

Pepê - Muita correria e pouco futebol. Nota 4,5

Rodrigo Muniz - Sem nota

Matheuzinho - Sem nota

Michael - Sem nota