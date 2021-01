Com a efetivação de Willian Arão na defesa, Diego ganhou a vaga no meio e foi um dos mais lúcidos em campo contra o Furacão Alexandre Vidal/Flamengo

Por MH

Publicado 24/01/2021 18:54

Apesar da derrota do Flamengo para o Athletico Paranaense — 2 a 1, neste domingo, na Areda da Baixada —, o apoiador Diego se recusou a se dar por vencido. Para o capitão, o Mais Querido ainda está mais do que vivo na briga pelo título brasileiro. No momento, a diferença para o líder Internacional é de sete pontos.

"Campeonato continua aberto, mas é claro que não atingimos o objetivo da vitória", destacou o camisa 10, que teve atuação abaixo da esperada em Curitiba. O Rubro-Negro agora terá pela frente o Grêmio, em jogo adiado do turno.

Publicidade

"Temos que avaliar a nossa parte como jogador. Enfrentamos uma equipe muito rápida, que apostou no contragolpe e jogou por uma bola. No segundo tempo, não lembro de oportunidades além do gol. Dominamos o jogo, mas não fizemos o gol. Faltou ser mais incisivo ali na frente para decidir", destacou.