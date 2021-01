Narrador Luis Roberto, do Grupo Globo Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/01/2021 15:56

Rio - O narrador do Grupo Globo, Luís Roberto, afirmou nesta segunda-feira que os problemas do Flamengo também passam pelo elenco. O comentarista acredita que o grupo de jogadores do clube "não é essas mil maravilhas". No domingo, o Rubro-Negro foi derrotado por 2x1 para o Athletico-PR.

"A temporada de 2019 não se repetirá. O Flamengo tinha um time melhor, com Rafinha e Pablo Marí. E os 11 jogadores atingiram seu auge naquele ano. Eu não acho que o elenco atual do Flamengo é essas mil maravilhas que todo mundo diz. O Flamengo fica devendo quando a questão é jogadores de velocidade. O time tem muita dificuldade de substituir o Bruno Henrique quando ele sai", argumentou Luís Roberto.

"Acho que o que explica a queda do Flamengo esse ano é que o clube não tinha um projeto de trazer o Jorge Jesus, foi uma coincidência, uma sorte. (...) O Flamengo não tem conceito nenhum. Hoje, o Flamengo tem mais dinheiro que os concorrentes. E não sabemos se vai ter mais no ano que vem. (...) O Flamengo não estava preparado para substituir o Jorge Jesus. Ele comandou o projeto de futebol do Flamengo", concluiu.

