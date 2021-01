Yuri Cesar Gilvan de Souza

Publicado 27/01/2021 13:42

A equipe árabe ofereceu 6 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de reais, para contratar a promessa. Ao todo, o jovem entrou em campo pelo Fortaleza em 28 jogos do Campeonato Brasileiro. Ele marcou um gol com a camisa do clube nordestino na competição.



Pelo Flamengo, ele fez sua estreia pelo profissional em 2020 e atuou em quatro partidas no Campeonato Carioca. Em março, Yuri Cesar foi emprestado ao Fortaleza. Pelo clube cearense, o jogador se tornou titular e recebeu muitos elogios, inclusive de Rogério Ceni, no período em que o treinador rubro-negro dirigiu a equipe nordestina.

Confira nota oficial do clube confirmando o valor:



"O Fortaleza Esporte Clube oficializa a saída do atacante Yuri Cesar. O jogador de 20 anos, que pertence ao Flamengo, tinha vínculo de empréstimo até fevereiro de 2021, mas o rubro-negro acertou a venda do atacante, ao Shabab Al Ahli Club, dos Emirados Árabes Unidos, e deve retornar imediatamente ao clube para que a transação seja efetivada. Como foi vendido enquanto vestia a camisa do Fortaleza, o tricolor receberá, aproximadamente, o valor de R$ 1.150.000,00, pela cláusula de vitrine, o que não aconteceria caso o jogador apenas retornasse ao Flamengo após encerrado o empréstimo."