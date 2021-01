Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - Ex-zagueiro do Flamengo e atual comentarista da ESPN Brasil, Fábio Luciano, falou sobre o atual momento do Rubro-Negro. Na opinião dele, o elenco precisa de um "sacode" para voltar a humildade e lutar pelo título do Campeonato Brasileiro.

"Creio que os jogadores do Flamengo acabaram encarnando muito essa coisa de "outro patamar" e isso vem atrapalhando. Ganharam títulos em 2019, ficaram na história do clube, mas muitas vezes acabaram se colocando em um pedestal e isso é complicado", disse o ex-zagueiro.



A frase que Fábio Luciano se refere foi dita pelo atacante Bruno Henrique, após o empate por 4 a 4 entre Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro de 2019. Naquela ocasião, o Rubro-Negro vivia grande momento dentro de campo e estava bem perto de ser campeão nacional e também de conquistar a Libertadores.