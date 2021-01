Rogério Ceni Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 11:24

Rio - Ventilado no Flamengo em 2019, o zagueiro Miranda voltou a ter o seu nome envolvido com o clube carioca. De acordo com informações do ex-repórter da Rede Globo e atualmente dono do canal no YouTube "Pilhado", Thiago Asmar, o Rubro-Negro está negociando com o defensor que joga pelo Jiangsu Suning, da China.

Miranda, de 36 anos, disputou a Copa do Mundo de 2018, quando formou dupla com Thiago Silva. A seleção brasileira chegou até às quartas de final e acabou eliminada pela Bélgica. De acordo com o jornalista, a contratação do defensor teria o aval de Ceni, que jogou ao lado de Miranda entre 2006 e 2011, sendo os dois juntos tricampeões brasileiros pelo São Paulo.



Miranda tem apenas mais quatro meses de vínculo com o clube chinês. O atleta não pensa em permanecer no país, e a ideia de voltar a defender um time brasileiro. Recentemente, o presidente do Coritiba, Renato Follador Jr. afirmou que já teria iniciado contatos para o retorno do jogador, que foi revelado pelo Coxa.