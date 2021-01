Lisca, técnico do América-MG Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 14:28

Rio - Perto de conquistar o título da Série B com o América-MG, Lisca está cada vez mais valorizado no mercado. Em entrevista à Rádio Grenal, o treinador admitiu que recebeu uma sondagem do Cruzeiro em 2020, mas disse que poucas equipes o fariam deixar o clube mineiro, entre elas o Flamengo.

Publicidade

"Grêmio, Inter, Flamengo, Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, né? Esses hoje são os gigantes porque, além de te darem estrutura, pagam bem, te dão bons jogadores e te dão condições de fazer grandes trabalhos”, afirmou.

"Não fui convidado pelo Cruzeiro agora. Fui naquela época lá do Felipão, ele estava na dúvida. Daí sabem que eu trabalho com o Jorge Machado (mesmo agente do Felipão), e aí houve a consulta também, mas foi só isso. A tendência é eu ficar no América. Conversei com o Salum, o presidente. Se vier um gigante do futebol, da Série A, a gente vai até conversar. Mas no momento os convites pra mim continuam na zona de emergência, para tirar time de sufoco, times intermediários e aí eu vou optar por ficar no América", concluiu.