Publicado 28/01/2021 15:14

Rio - O Coritiba abriu conversas com o Flamengo para tentar ampliar o empréstimo do volante Hugo Moura. Segundo o site "GE", a ideia da diretoria do Coxa é estender o vínculo até o fim de 2021.

A diretoria do clube carioca solicitou um prazo de 20 dias para dar uma posição. Rogério Ceni chegou a pedir o retorno do atleta, mas como a permanência do treinador para 2021 é incerta a cúpula terá que avaliar a decisão.

Hugo Moura tem agradado ao Coritiba e caiu nas graças do técnico Gustavo Morínigo, que quer sua permanência.