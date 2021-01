Galvão Bueno Reprodução de TV

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 18:38

Rio - O narrador da Rede Globo, Galvão Bueno, analisou a passagem até o momento de Rogério Ceni no Flamengo. Em participação no programa 'Seleção Sportv', ele afirmou que está decepcionado com a forma que o treinador vem atuando no comando do clube carioca.

"Flamengo vive um momento conturbado. Me lembro quando entrevistamos o Rogério Ceni, ele era ainda o técnico do Fortaleza, eu cheguei a dizer que via ele como futuro técnico da Seleção Brasileira. Ele entregou menos do que eu esperava até agora no Flamengo. Tenho uma certa decepção com o trabalho dele", afirmou.

Na opinião de Galvão, Ceni tem se equivocado na montagem da equipe e também em algumas substituições que vem fazendo no Flamengo. Segundo ele, o treinador tem tomado decisões bastante questionáveis.



"Escolhas que não concordo, justificativas que ele usa para não escalar Pedro e Gabigol juntos e alterações questionáveis. Agora ele colocou o Arão de zagueiro, que é uma decisão dele, mas não gosto. Outro jogo, ele precisando do resultado, tirou Everton Ribeiro e Arrascaeta. São coisas que não dá para entender", disse.