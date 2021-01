Substituído mais uma vez pelo atacante Pedro, Gabigol não se conteve e reclamou com Rogério Ceni ao deixar o gramado Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 19:23

O Grêmio e o Flamengo estão escalados para o duelo desta noite às 20h em jogo adiado pela 23ª rodada do Brasileirão. O Tricolor gaúcho não contará com Pepê, que está de saída para o Porto, de Portugal. E o Rubro-Negro volta a ter Arão como zagueiro. Veja abaixo as escalações.