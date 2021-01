Dono da defesa menos vazada do Brasileiro, o Grêmio foi eficiente na marcação e Diego teve pouca liberdade para criar Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 22:05

HUGO SOUZA: Passou segurança à torcida quando exigido. Não teve culpa no primeiro gol de Diego Souza, mas titubeou e foi traído pelo efeito da bola na cobrança de falta. NOTA 6

ISLA: Travou um disputado duelo com o veloz Ferreirinha, mas, apesar da dificuldade, não comprometeu. Pouco apareceu, mas, nos acréscimos, deixou a sua marca. NOTA 6,5

Publicidade

WILLIAN ARÃO: Falhou na marcação do gol de cabeça de Diego Souza. Se recuperou e foi importante na bola aérea defensiva. NOTA 6,5

GUSTAVO HENRIQUE: Faltou sintonia com Arão no gol do Grêmio. No geral, teve uma atuação segura. NOTA 6,5

Publicidade

FILIPE LUÍS: O gol do Grêmio teve origem no seu setor, mas o lateral falhou na marcação e ainda tentou a aproximação a Bruno Henrique na frente. NOTA 6,5

GERSON: Mais combativo na marcação e participativo na armação. Teve mais liberdade para atacar com a entrada de João Gomes. NOTA 6,5

Publicidade

DIEGO: Bem marcado, teve dificuldade para dar velocidade à saída de bola, mas foi importante na composição do meio de campo. NOTA 6,5

JOÃO GOMES: Entrou para reforçar a marcação. NOTA 6

Publicidade

EVERTON RIBEIRO: Com proposta para deixar o Flamengo, abriu o caminho para a vitória e teve uma participação mais efetiva na criação. NOTA 7

VITINHO: Fez boa jogada para o gol de Isla. NOTA 6,5

Publicidade

ARRASCAETA: Não foi brilhante, mas, depois de desperdiçar uma chance cara a cara, fez o terceiro gol do Flamengo, que ganhou 'gordura' para administrar a vantagem. NOTA 6,5

PEPÊ: Entrou no fim e teve pouco tempo para mostrar serviço. SEM NOTA

Publicidade

BRUNO HENRIQUE: Teve ótimos lampejos ofensivos, mas só entrou no jogo no segundo tempo, com papel decisivo no terceiro gol. NOTA 6,5

GABIGOL: O dono da bola. Com uma intensa movimentação, não deu sossego à defesa gremista. Perdeu uma boa chance no início, mas deixou o gramado com uma assistência e um golaço. NOTA 9

Publicidade

PEDRO: Entrou no fim. SEM NOTA

ROGÉRIO CENI: Apesar da evolução, a defesa voltou a sofrer. O desempenho ofensivo do 'quarteto mágico', compensou, com ótima atuação de Gabigol. Mas não foi dessa vez que o camisa 9 jogou ao lado de Pedro, que o substituiu. NOTA 7