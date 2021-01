Substituído mais uma vez pelo atacante Pedro, Gabigol não se conteve e reclamou com Rogério Ceni ao deixar o gramado Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 18:10

Rio - O atacante Gabigol revelou que ainda sente dores no tornozelo direito. Em entrevista à "Fla TV", o atacante do Flamengo disse ainda se incomodar com resquícios da grave lesão que teve no local, mas afirmou que vem evoluindo aos poucos.

Publicidade

"Na verdade, esse ano foi um pouco complicado pela lesão que eu tive no tornozelo. Lesão muito séria, por muito pouco não acabei operando. Ainda tenho alguns traumas, ainda tenho dor. Logo que voltei, tive uma lesão na coxa. Quando voltei, tinha de ter cuidado. Então, não consegui uma sequência de jogos para chegar ao meu estado físico ideal. Creio que, agora sim, com jogos seguidos, recuperando... Me senti bem, tenho evoluído fisicamente. Claro, é final de temporada, mas com a lesão que tive, atrapalha muito, principalmente a mim, que sempre jogo. Tenho melhorado e estou melhorando na hora em que a gente mais precisa", disse o camisa 9.

"Às vezes, como falei, por causa da lesão, dos treinos que fico de fora... Neste último mês tenho conseguido fazer treinos consecutivos. Óbvio que falta um pouquinho dos movimentos, capacidade de entender o jogo mais rápido. Essa bola [chance perdida no primeiro tempo] achei que estava mais fora do gol do que parecia, tentei chutar, mas... Não sei. Mas, como falei, só com sequência de jogos que vai voltando ao normal", completou.