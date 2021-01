Gabigol comemora o gol, Grêmio X Flamengo. Alexandre Vidal/Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 12:00

Rio - O sistema defensivo do Flamengo foi um dos pontos bastante criticado ao longo da temporada. Com a saída de Pablo Marí, para o Arsenal, a equipe ainda não conseguiu achar o jogador ideal para fazer dupla com Rodrigo Caio.

Léo Pereira e Gustavo Henrique são as opções, mas ainda não despontaram vestindo a camisa Rubro-Negra. Conhecidos de longa data, Gabigol saiu em defesa de Gustavo Henrique. Os dois se conhecem desde da época do Santos. Para o atacante, Gustavo ainda vai dar muitas alegria ao clube.



"Jogo com o Gustavo faz muito tempo, desde o Santos. Acho que faz uns cinco, seis anos. Nos conhecemos muito bem, não só dentro de campo, mas também fora. É um jogador incrível, que tenho certeza de que vai dar muito certo no Flamengo. Acho que, às vezes, a pressão no Flamengo é muito grande para ser rápida, mas cada jogador se adapta de uma maneira. Tenho certeza que o Gustavo vai ficar muito tempo aqui no Flamengo e vai dar muita alegria", declarou.



Com Rodrigo Caio se recuperando de lesão, Ceni tem optado por escalar Gustavo Henrique e Willian Arão como a dupla de zaga titular. Contra o Sport Recife, pela 33ª rodada, na segunda-feira, às 20h, na Ilha do Retiro, o treinador deve manter os jogadores na posição.