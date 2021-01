Diego Alves e Filipe Luís em treino do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 14:04 | Atualizado 31/01/2021 14:10

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar o Sport nesta segunda-feira, às 20h, em Recife, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lado positivo é o retorno de Diego Alves, que desfalcou a equipe nos sete últimos jogos por conta uma lesão muscular.

O camisa 1 deve ser o titular contra o Leão e Hugo Souza volta para o banco de reservas para ficar como opção no banco de reservas. O zagueiro Rodrigo Caio, com lesão muscular desde o dia 21 de janeiro, está fora do jogo e sem prazo para retornar aos gramados.

Veja abaixo a lista completa:

Confira os relacionados para a partida contra o Sport pelo Brasileirão. #CRF pic.twitter.com/anEVjxDBs0 — Flamengo (@Flamengo) January 31, 2021

Com Diego Alves de volta, o provável time do Flamengo para pegar o Sport é: Diego Alves; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.