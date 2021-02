Brian Rodríguez Reprodução

Publicado 01/02/2021 19:11

Rio - Com uma outra postura em relação ao mercado em 2021, o Flamengo está observando dois jogadores uruguaios para reforçar o seu elenco. Tratam-se de Brian Rodriguez, do Los Angeles FC, e Cristian Olivera, do Almería. As informações são do portal "globoesporte.com".

Ambos são apontados como talentos precoces e com histórico em seleções de base do Uruguai. Cristian seria contratado para reforçar a equipe sub-20 e Brian para time profissional. As conversas ainda estão em estágio inicial e de avaliação de formatos de negócio.

Revelado pelo Rentistas, de Montevidéu, Cristian Olivera, de 18 anos, foi comprado pelo Almería por 2 milhões de euros em meados de 2020. No futebol espanhol, o jovem tem alternado entre o time principal e o time B, mas com poucas oportunidades.



Brian Rodriguez se destacou pelo Peñarol, enfrentou o Flamengo pela Libertadores de 2019, e acabou comprado pelo novato LAFC por 10 milhões de euros. Com o adiamento da MLS para abril, o desejo é que Brian passe por outros mercados. Agentes ofereceram ao Flamengo. O clube, no entanto, descarta fazer um grande investimento pelo atleta.