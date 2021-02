Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 01/02/2021 11:31

Rio - O Flamengo ainda não entrou em campo pela 33ª rodada do Brasileiro, porém, teve suas chances de título reduzidas com a vitória do Internacional sobre o Bragantino, no último domingo. De acordo com o portal "Infobola", a equipe carioca saiu de 13% para 8% de chances de ser campeão brasileiro.

O líder Internacional é o clube com mais chances de ser campeão. O Colorado chegou a marca de 82%. Até a última rodada, a equipe gaúcha tinha 69% de possibilidades de título.



Além de Flamengo e Internacional, o Atlético-MG e o São Paulo ainda alimentam possibilidades de conquistar o Brasileiro. O Galo tem os mesmos 8% do Flamengo, enquanto o Tricolor Paulista tem 2%.