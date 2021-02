Thiago Neves Anderson Stevens / Sport / Divulgação

Publicado 01/02/2021 10:50

Rio - O Flamengo encara o Sport, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro, nesta segunda-feira, e Thiago Neves quer dar o "troco" pela provocação feita pelo meia Diego no primeiro turno. Após vencer o confronto, o camisa 10 do Flamengo fez um post no qual faz referência ao título brasileiro de 87, que ainda gera muitas polêmicas.

"Acho que a história fala como vai ser o jogo. É um clássico histórico. Uma coisa que eu presenciei é que a gente perdeu no primeiro turno, e o Diego postou depois 'o campeão de 87 venceu'. Eu guardei, comentei com o Marcão, uma pena ele não jogar, porque o Marcão ia marcar o Diego", afirmou, em entrevista ao podcast oficial do clube.





"É uma coisa que ele sacaneou a gente, zoou no primeiro turno, só que eu acho que ele esqueceu que tinha o jogo de volta na Ilha. Então vamos dar o troco e depois do jogo vai ser a minha vez."

Muita entrega, muitos gols e mais uma grande vitória! Parabéns, meus amigos! Vamos em frente! #OCampeãoDe87Venceu pic.twitter.com/7zTCZ55jcY — Diego Ribas (@ribasdiego10) October 8, 2020

No Brasileiro de 1987, Flamengo e o Internacional se recusaram a disputar o quadrangular final após o fim dos módulos Verde e Amarelo. Desta forma, Sport e Guarani venceram as partidas por W.O e se enfrentaram na final, quando o Leão conquistou a Taça das Bolinhas.