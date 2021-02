Gerson Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 23:07 | Atualizado 01/02/2021 23:08

O Flamengo pode ter desfalques importantes para pegar o Vasco na quinta-feira, às 21h, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Diego Alves e o volante Gerson, que foram substituídos na vitória sobre o Sport, sentiram dores e podem ser ausências no time do Rogério Ceni no clássico.

Segundo a assessoria do Flamengo, Diego Alves sentiu dores no músculo anterior da coxa direita. Ainda de acordo com o clube, Gerson sofreu entorse no pé direito. Os dois atletas serão reavaliados nesta terça-feira, e a necessidade de realizar exames médicos não está descartada.

A situação de Diego Alves é a que mais preocupa. O goleiro ficou sete jogos ausentes por conta de uma lesão muscular no mesmo local em que sentiu dores contra o Sport. Já Gerson, a princípio, não é grave, mas vai depender da avaliação na reapresentação nesta terça-feira.

Além dos dois, Rodrigo Caio, com contusão muscular, também é dúvida e tem pouca chance de ficar à disposição contra o Vasco. O Flamengo, com 61 pontos, precisa vencer o rival para seguir sonhando com o título do Brasileirão.