Publicado 02/02/2021 12:28

Rio - A vitória sobre o Sport manteve o Flamengo a quatro pontos do Internacional na luta pelo título do Brasileirão. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no portal "Infobola", a equipe carioca pulou de 8% para 16% de possibilidades de conquistar o campeonato nacional.

O Internacional, que lidera o Brasileiro, com 65 pontos é o grande favorito e aparece com 74%. Depois dele, vem o Rubro-Negro com 16%. O Atlético-MG ainda alimenta 8% de chances de ser campeão e o São Paulo tem 2%.



Faltam cinco rodadas para o fim do Brasileiro e Flamengo e Internacional ainda se enfrentam no Maracanã. Na próxima rodada, o Rubro-Negro tem clássico contra o Vasco e o Colorado encara o Athletico em Curitiba.