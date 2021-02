Sondado pelo Flamengo, ex-zagueiro da Seleção desperta interesse de São Paulo e Coritiba

Miranda, zagueiro CBF

Publicado 02/02/2021 14:17

Rio - Recentemente, o Flamengo fez uma sondagem para avaliar a contratação do zagueiro Miranda, ex-seleção brasileira. De acordo com o site "GE", caso o Rubro-Negro queira mesmo entrar na briga pelo jogador, terá que enfrentar as concorrências de Coritiba e São Paulo.

A equipe paranaense, inclusive, já enviou um projeto a Miranda e seus representantes. A ideia é que, após a aposentadoria, ele se torne dirigente do clube. O defensor foi revelado pelo Coxa e nunca escondeu a vontade de um dia retornar ao Couto Pereira, mas não descarta outro destino.

Já São Paulo tem interesse na volta de Miranda, que foi tricampeão brasileiro com o clube, mas ainda não formalizou qualquer proposta. O Flamengo é ainda mais tímido em sua atuação e apenas fez sondagens para saber o que o jogador pensa para o futuro.

Atualmente, Miranda defende o Jiangsu Suning, da China, e seu contrato termina em julho.