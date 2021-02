Rodrigo Caio Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 14:51

Rio - Passada a vitória contra o Sport, o Flamengo já pensa no duelo da próxima quinta-feira contra o Vasco, no Maracanã. E o Rubro-Negro já tem um desfalque confirmado. O zagueiro Rodrigo Caio, que já vem desfalcando a equipe desde o jogo contra o Athletico-PR, está mais uma vez vetado. As informações são do portal "globoesporte.com".

O zagueiro ainda está na fisioterapia para tratar de lesão no adutor da coxa direita. Ele ainda não fez atividades no campo. Com isso, Willian Arão e Gustavo Henrique devem formar a dupla de zaga novamente no clássico de quinta.

Diego Alves e Gérson são dúvidas para Rogério Ceni. Porém, a tendência é que o goleiro não tenha condições de jogo, enquanto a escalação do volante é mais provável. Gérson sofreu uma torção no pé direito, na primeira etapa da vitória sobre o Sport. Ele acabou disputando o segundo tempo, mas não ficou até o fim da partida, sendo substituído por Pepê. O local está inchado e o atleta vai fazer tratamento intensivo no local.



Já Diego Alves voltou a sentir um novo problema na coxa direita. O goleiro atuou por 60 minutos no Recife. Foi o primeiro jogo do goleiro em 2021 e a expectativa é de que a situação seja tratada com ainda mais cuidado daqui para frente.