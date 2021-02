Partida entre Flamengo e Sport Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 02/02/2021 20:45

Rio - O ex-jogador e ídolo do Flamengo, Zico, tem acompanhado de perto os jogos do Rubro-Negro na reta final do Brasileirão. O Galinho acredita que a equipe está forte na briga pelo título, mas lamentou que o time tenha perdido pontos para times da parte de baixo da tabela.

O Flamengo está na vice-liderança do Brasileirão, com 61 pontos, e está perseguindo Internacional, que está quatro pontos na frente. Os clubes ainda terão um confronto direto na penúltima rodada.

"Está na briga. O problema é que, apesar de o time ter crescido na reta final, perdeu alguns pontos mais atrás que podem fazer a diferença. Depende de o Inter perder, mesmo que vença o confronto direto. Naquele momento conturbado perdeu pontos para times que não estão brigando por nada", disse Zico.

O ídolo Rubro-Negro acredita que houve uma mudança de postura no time nas vitórias contra Grêmio e Sport. O ex-jogador viu mais empenho na marcação da saída de bola adversária por parte do clube carioca. O elenco, para ele, é o melhor do país e em alguns momentos das últimas vitórias lembraram o Flamengo multicampeão de 2019.

"O mais importante é os jogadores acreditarem na mensagem do treinador. Nos últimos dois jogos já mostrou um espírito de luta diferente na marcação. Mesmo que a gente saiba que não dá para fazer 90 minutos, pelo menos no momento em que fez pressão e lembrou 2019, criou muitas chances. Poderia ser 4 a 0, 5 a 0 só no primeiro tempo. Não basta só o treinador, os jogadores precisam buscar isso. Eles que decidem. Se quiserem, o Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro", completou.

Zico foi ao Maracanã na manhã desta terça para gravar um projeto pessoal que vai ser lançado nas próximas semanas. O Flamengo volta ao estádio nesta quinta-feira, onde terá o clássico contra o Vasco, às 21 horas.