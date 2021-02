Diego Alves Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 17:15

Rio - A lesão muscular sofrida pelo goleiro Diego Alves na vitória do Flamengo sobre o Sport, na última segunda-feira, preocupa. De acordo com o portal "UOL", o clube teme que o camisa não possa mais entrar em campo na reta final do Brasileirão.

O atleta Gerson se reapresentou com menos dores; Diego Alves realizará exame nesta terça-feira (03.02). Ambos iniciaram o tratamento no CT. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 2, 2021 Na tarde desta terça-feira, o clube informou que o atleta realizará novos exames, mas a expectativa é que ele fique fora por pelo menos três semanas por conta das dores na coxa. Já o meia Gerson, que foi substituído contra o Leão, não preocupa.

Machucado, Diego Alves havia ficado fora do time do Flamengo por sete rodadas antes de retornar ao gol rubro-negro contra o Sport. Ao longo de 2020, o goleiro tem convivido com diversas lesões.