Rio - O Flamengo acaba de divulgar nesta noite de quarta-feira a lista de relacionados para o jogo contra o Vasco. A partida acontece às 21 horas de quinta-feira, no Maracanã e é válida pela 34ª rodada do Brasileirão. O goleiro Diego Alves sentiu nova lesão na coxa direita e foi vetado do jogo. Apesar de não ter treinado nesta tarde , o volante Gerson está entre os relacionados.