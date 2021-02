Rafinha Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 14:39

Rio - O Flamengo decidiu que terá uma conversa sem compromisso com o lateral Rafinha. A ideia da diretoria é saber o que o lateral, que está sem clube e quer retornar ao Brasil, pensa sobre seu futuro e a partir daí avaliar se fará ou não uma proposta. As informações são do site "GE".

No entanto, a cúpula rubro-negra mantém os pés no chão. O foco é na disputa do título do Brasileirão e o clube não fará qualquer proposta a nenhum jogador antes do fim do campeonato. O Flamengo irá aguardar o retorno de Rafinha ao Brasil, que deve acontecer nas próximas semanas, para iniciar os contatos.

Rafinha sabe que está valorizado no mercado e receberá ofertas de outros clubes, mas aguarda uma movimentação vinda da Gávea. O Flamengo já decidiu que, caso abra negociações, a oferta será nos mesmos moldes da proposta feita pela renovação de Diego Alves, com um ano de contrato. Pagar mais do que ele recebia antes de deixar o clube também está fora de cogitação.

Rafinha deixou o Flamengo em agosto para assinar com o Olympiacos. Pela equipe grega, disputou 22 partidas e deixou o clube na liderança do campeonato local.