Gabigol foi o jogador da Libertadores mais mencionado no Twitter Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 17:02

Mesmo eliminado nas oitavas de final da Libertadores, o Flamengo foi o clube mais citado no Twitter sobre a competição. Os dados divulgados pela rede social foram colhidos entre os dias 1 de janeiro de 2020 e 1 de fevereiro de 2021. Além do Rubro-Negro, Gabigol foi o jogador mais mencionado.

Entre os clubes, o campeão Palmeiras ficou em segundo lugar, seguido por Grêmio, Internacional e Santos. Já em relação aos jogadores, Geromel, Rodrigo Caio, D'Alessandro e Arrascaeta fecham o top-5.

Publicidade

Segundo o levantamento do Twitter, foram mais de 40 milhões de mensagens sobre a Libertadores no período. Desse total, 2,4 milhões sobre a final entre Palmeiras e Santos.



Em relação à grande decisão, Felipe Melo, mesmo na reserva do Palmeiras, foi , foi o jogador mais comentado ao longo do último sábado. O volante ficou na frente de Neymar, que viralizou ao divulgar um vídeo de apoio ao Santos e, depois, ao perder uma aposta para Gabriel Jesus, revelado pelo Verdão. E Gabigol, mesmo no Flamengo, mais uma vez esteve presente no top-5 do dia da final, atrás de Gustavo Gómez e Lucas Lima.