Flamengo vive bom momento no Brasileiro Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 16:02

Rio - O sonho do título do Campeonato Brasileiro é cada vez mais real para o Flamengo. Após a vitória sobre o Vasco, somada ao empate do Inter contra o Athletico-PR, o clube carioca aumentou as possibilidades de título do Brasileiro. De acordo com o portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, a equipe carioca agora tem 30% de possibilidades de taça.

Na liderança, o Internacional ainda é o favorito com 66%. Porém, com a redução da vantagem para dois pontos, o Flamengo voltou a depender apenas de si para ser campeão. Isso porque as duas equipes se enfrentam na reta final da competição.



Além de Flamengo e Internacional, outras duas equipes alimentam remotas chances de título no Brasileirão. O Atlético-MG, com seis pontos a menos que o Colorado, tem 2%, enquanto o São Paulo, com oito pontos a menos, mas com um jogo por fazer, tem 2% também.